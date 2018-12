【KTSF】

報稅季度即將展開,舊金山新僑服務中心下星期接受市民預約,為低收入市民及長者免費報稅。

新僑服務中心宣布,將於1月2日起接受市民的免費報稅預約,報稅時段由1月26日至4月13日,每日早上9時到下午4時。

合資格免費報稅人士,必須是無房地產買賣收入及無租金收入,每一段預約時間只會填寫一份報稅表。

有興趣的市民,可以到新僑位於Stockton街777號的辦公室查詢或報名,亦可以致電(415)421-2111與陳先生聯絡。

