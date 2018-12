白宮指特朗普減圍牆費已算讓步 促民主黨談判

【i-CABLE】

美國政府因邊境圍牆撥款爭拗,局部停擺踏入第二週,仍然未有解決跡象,白宮指特朗普總統早前願意減圍牆費已經是讓步,呼籲民主黨重返談判桌,共和黨則建議協助年輕非法入境者留在美國,換取民主黨支持邊境圍牆撥款,形容特朗普對此持開放態度。

政府局部停運第9天,共和民主兩黨仍未當面討論如何化解美墨邊境圍牆撥款分歧,結束停擺局面。

特朗普批評民主黨人在這時候仍只顧渡假,毫不關心國家安全。

他週日在白宮與共和黨資深參議員格雷厄姆共晉午膳,格雷厄姆提出折衷方案,建議政府容許70萬名非法移居美國的年輕追夢者移民及大約40萬名受戰亂、天災影響到美國暫避的難民合法留在美國。

將於週三卸任的白宮幕僚長凱利則透露,特朗普自競選以來堅持興建的混凝土邊境圍牆計劃早已經不存在,凱利指特朗普上任後之初已傾向在美墨邊境興建鐵欄,只不過在公開場合仍會稱之為圍牆,白宮批評這類斟酌字眼的討論愚蠢。

白宮顧問康韋又表示,特朗普在圍牆撥款金額由原本的250億美元大幅下調至50億,再修訂至25億,已經是妥協。

她指特朗普不會主動接觸民主黨人,但已經準備好聽取對方建議,呼籲民主黨盡快重返談判桌。

