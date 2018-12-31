麻省民主黨聯邦參議員Elizabeth Warren有意競選總統

【KTSF 張麗月報導】

麻省聯邦參議員民主黨籍的Elizabeth Warren，週一表明有意參選2020年總統。

Warren週一向支持者發送視頻宣佈，她正辦理手續成立”試探委員會”。

Warren說：”不論我們的分歧是甚麼，大部份人都想同樣東西，能夠努力工作，遵守同樣規例，照顧至愛的人，這就是我為美國爭取，也所以今天我宣佈成立試探委員會競逐總統。”

Warren成立試探委員會之後，就可以開始籌募競選經費，她誓言要保持經濟公平，以及重建中產階級。

69歲的Warren曾經做過哈佛大學教授，一直都致力保護消費者權益，在金融海嘯後，獲奧巴馬委任主持金融改革，並成立金融保護局。

她也曾經指責特朗普是”種族主義欺凌者”和”瘋狂專橫的人”，而特朗普就經常嘲笑Warren是動畫片”Pocahontas”主角印第安公主，因為她聲稱有原住民血統。

如果Warren參選總統，她的美國原住民血統問題勢必會再次引來爭議。

而她在全國的層面中缺乏經驗，她的家鄉報章波士頓環球報的編輯委員會，最近就促請她不要競選總統，以免成為民主黨內的”分裂者”，因為民主黨內都有質疑聲浪。

不過也有分析認為，Warren是在現階段民主黨內最有資格問鼎總統大位的人選。

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