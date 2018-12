麻省民主黨聯邦參議員Elizabeth Warren有意競選總統

【KTSF 張麗月報導】

麻省聯邦參議員民主黨籍的Elizabeth Warren,週一表明有意參選2020年總統。

Warren週一向支持者發送視頻宣佈,她正辦理手續成立”試探委員會”。

Warren說:”不論我們的分歧是甚麼,大部份人都想同樣東西,能夠努力工作,遵守同樣規例,照顧至愛的人,這就是我為美國爭取,也所以今天我宣佈成立試探委員會競逐總統。”

Warren成立試探委員會之後,就可以開始籌募競選經費,她誓言要保持經濟公平,以及重建中產階級。

69歲的Warren曾經做過哈佛大學教授,一直都致力保護消費者權益,在金融海嘯後,獲奧巴馬委任主持金融改革,並成立金融保護局。

她也曾經指責特朗普是”種族主義欺凌者”和”瘋狂專橫的人”,而特朗普就經常嘲笑Warren是動畫片”Pocahontas”主角印第安公主,因為她聲稱有原住民血統。

如果Warren參選總統,她的美國原住民血統問題勢必會再次引來爭議。

而她在全國的層面中缺乏經驗,她的家鄉報章波士頓環球報的編輯委員會,最近就促請她不要競選總統,以免成為民主黨內的”分裂者”,因為民主黨內都有質疑聲浪。

不過也有分析認為,Warren是在現階段民主黨內最有資格問鼎總統大位的人選。

