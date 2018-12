【KTSF】

在本週四國會復會時,重掌國會眾議院的民主黨人,將會提出一系列法案重開聯邦機構,但法案當中並不包含特朗普所要求的圍牆經費撥款。

消息來源透露,眾議院當中一條法案建議,維持國土安全部現行撥款至2月8日,其中撥13億元用作邊境安全。

另外也有6條兩黨協議的法案,有些已在參議院通過,當中資助農業、內政、住屋等,多個部門維持運作到9月30日。

暫時未知共和黨主導的參議院,是否會接納這些法案,又或者法案在國會通過後,特朗普是否會簽署。

