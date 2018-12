【KTSF 歐志洲報導】

舊金山將會從1月2日到1月11日回收聖誕樹。

市民必須把聖誕樹上的裝飾物除掉,在垃圾收集日的清晨6點之前,放在藍色再循環回收垃圾桶旁邊。

超過6呎的樹,應該砍成兩半。

由Recology公司回收的聖誕樹,會用機器絞碎,用於公園園藝。

