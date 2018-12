灣區房市降溫越趨明顯 過去半年成交量持續下滑

【KTSF】

根據一份最新報告指,房市的降溫跡象越趨明顯,灣區9個縣11月份的住宅成交量較去年下跌了15%,是近兩年來第二最大的跌幅。

根據網站CoreLogic的最新報告顯示,灣區9個縣過去半年,住宅成交量都比去年下降。

分析師指出,11月的跌幅影響不同價位住宅的銷售,例如100萬以上的房子,交易量比去年同期下跌近一成。

今年的房貸利率高,以及近幾個月股市大上大落,都可能令到買家卻步。

而在房價中位數方面,灣區9個縣11月的價位是815,000元,比10月份的847,000元下跌3.8%,不過就比去年11月的785,000元高。

CoreLogic表示,今年6月的房價中位數是875,000元,是有紀錄以來最高。

分析師指,房價中位數的上升亦有緩和的跡象,在北灣Napa及Sonoma縣,房價中位數都下跌,這些數據可能房價不會再大幅上帳。

不過分析師亦指,一個月的數據並不代表一個趨勢,交易量下跌亦可能代表熱賣的房屋種類有改變,房價及交易量的趨勢在未來幾個月會更清楚。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。