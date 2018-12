影評：16世紀年輕具抱負的《瑪麗女王》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

16世紀在英國的一場王族權力鬥爭,成為今年一部優秀電影的題材。

1542年的蘇格蘭,才六天大的Mary Stuart就繼承王位,成為蘇格蘭女王。她的童年在法國度過,之後嫁給法國皇族。丈夫後來登基成為國王法蘭西斯二世。1561年丈夫逝世後,瑪麗回返蘇格蘭,要爭奪全英國的王位,和英格蘭的伊麗莎白一世女王開始一段權力鬥爭。

瑪麗和英格蘭的表兄亨利結婚,育有一子。伊麗莎白一世沒有結婚生子,政權也受到瑪麗的威脅。兩人雖然從未見面,但也同時處於眾多男議員之間,在他們本身的權力鬥爭中求存。

瑪麗女王的故事,雖然不是首次搬上熒幕。這次卻是由24歲的Saoirse Ronan 飾演,已經三次提名奧斯卡影后的她,將年輕女王的雄心、毅力和偶爾浮現的脆弱,淋漓盡致演繹。而飾演伊麗莎白一世的Margot Robbie,也將她對眾大臣的不信任、本身的頑強性格自然體現。

兩位女王在現實中從未見面,由舞台劇出身的導演Josie Rourke 指導之下,這部電影讓兩位女王有處於同一個地方互動的絕妙手法,也突顯兩位年輕演員之間的默契。這是導演的處女作,看得出在劇情連貫上的一些輕率。但也可以認作是她處理電影基調的特徵,所以在欣賞時代劇震撼力的服飾與造型設計的同時,並也消除了許多這類時代劇的枯燥。

《瑪麗女王 Mary Queen of Scots》重現16世紀帶新進感的鬥爭,獲得滿分五分的最佳評價,不容錯過 。

The power moves between two young queens brilliantly dramatized in “Mary Queen of Scots”

Rating: 5 out of 5 stars

Official movie website: http://focusfeatures.com/mary-queen-of-scots