2018年大事回顧：特朗普施政與國內大事（視頻）

2018年,特朗普總統的施政十分令人關注,帶大家回顧一下美國今年發生的大事。

美國今年最受人關注的是,特朗普政府在美墨邊界推行零容忍執法,這種執法方式之一就是將那些在邊界尋求美國庇護的家庭分開關押。

從4月以總統行政命令發出指引,要邊防人員拆散人家庭,到6月在巨大的社會反對聲浪及政治壓力下宣布無限期暫停指引,兩個月期間有至少3,000名兒童被逼與父母分離。

這些兒童部份被送到政府外判的收容所,而他們的父母就關押在德州的臨時收容中心,事件引發全國各地的示威抗議,民權團體提出訴訟,法庭限令政府必須在限期內將那些兒童交還給父母。

但有些父母被驅逐出境,政府無法聯絡到他們,而導致仍有幾百名兒童至今未能與父母團聚。

到年底為止,有5,400名無證兒童困在有上千人的庇護中心,另外有9,800兒童就分散在超過100人集中關押的收容所。

特朗普政府聲稱,拆散人家庭就是要阻嚇非法移民湧入美國,時任聯邦司法部長Jeff Sessions還引用聖經來為這項政策辯護。

特朗普指,在邊界向美國尋求庇護的人是匪徒罪犯,但那些長途跋踄,拖家帶口到來尋求庇護的人就說,他們只是逃避家鄉的黑暗勢力殘酷迫害。

他們源源不絕湧至,形成”大篷車”車隊,集結在美墨邊界,當中有人曾經試圖硬闖,但被美方官員阻擋,雙方爆發衝突,美方人員曾經發射催淚氣體,驅散群眾,美墨邊境一個主要入境口岸,一度要關閉幾小時。

特朗普除了加派部隊去美墨邊界阻擋難民進入之外,還不斷要求國會撥款,興建邊界圍牆,但至今得不到國會的應允,他要求新一年度的財政預算案撥50億建牆 但國會眾議院在民主黨人堅持下,最多只撥16億,而且是撥給維持邊界安全,而不是全部用在興建圍牆。

此外,民主黨人也都要求特朗普同意延續DACA夢想生計劃,作為條件換取國會同意圍牆撥款。

特朗普與國會兩黨領袖就聯邦開支法案仍未談妥,情況看來,聯邦政府停擺有可能拖到明年初新一屆國會會期。

另一方面,特朗普在DACA夢想生計劃的訴訟方面一再敗訴,他在中期選舉後表示,要求聯邦最高法院裁定,中止這項保障無證年青人的計劃,是否如願,要看今年新加入的保守派大法官Brett Kavanaugh的取態。

Kavanaugh的提名掀起風波,被揭發在高中時涉嫌性侵犯女生,但參議院共和黨人最後都成功趕在中期選舉前確認他的提名。

2018年備受美國社會關注的另一大事,就是再有校園特大槍擊案發生,佛羅里達州Parkland市Stoneman Douglas高中在2月中發生美國歷來最暴力槍擊案,有17名師生死亡,另有17人受傷。

槍手是19歲的該校舊生Nikolas Cruz,他的犯案動機仍然未明。

這件案再次觸發全國的反槍運動,而這一次就由該校的學生發起,得到全國各地學生與家長的響應,先後舉行全國罷課活動。

3月24號在首都華盛頓及全國各地同時舉行、名為”為生命遊行”的大規模反槍枝活動,有數以十萬計民眾參加,學生表明,不能再接受議員政客每次在集體槍擊案發生後,只懂得用悼念與祈禱來回應,他們要求立即採取具體的槍械管制措施。

但在全國槍會的壓力下,由共和黨人主導的國會至今未有明顯的進展。

到了10月底,匹茲堡市一間猶太教堂有槍手闖入亂槍掃射,造成11名教徒死亡,槍手在教堂外與到場警員駁火,造成4名警員受傷,最後槍手被捕。

行兇時槍手高呼反猶太口號,這宗特大槍擊案不但反映美國的槍枝暴力問題嚴重,也反映了特朗普上台兩年來,鼓吹白人至上、新納粹主義、反移民、反猶太等極右種族主義繼續抬頭。

中期選舉,也有共和黨籍候選人毫不掩飾他們的種族主義傾向,他們幾乎都勝出,特朗普曾為他們站台造勢。

而一名特朗普的狂熱支持者,在選舉後向包括前總統克林頓與奧巴馬在內的民主黨政要,以及CNN寄出12個炸彈郵包。

中期選舉過後,美國股市出現大幅度動盪,聖誕節前股市的累積跌幅,已蒸發了全年的升幅。

雖然美國的經濟數據良好,11月的全國失業率降至3.7%,但市場擔心全球經濟放緩,也關注美中貿易戰的衝擊。

特朗普針對美中貿易不平衡,先後對中國製造的太陽能版、電器及鋼鋁產品徵收關稅,隨後在中方還擊下,再加碼500億、2,000億,甚至揚言再加碼2,600億,換言之,要對全部的入口中國產品徵稅,稅率高達25%。

美中領袖參加11月底阿根廷的20國集團峰會,會談後,中方同意採購12,000億美元美國產品,包括農產工業與能源產品,並大幅降低美國汽車的進口關稅,來換取美方90日的暫緩增加關稅,以便雙方談判解決美方所關注的美中貿易結構性改革,也即是美國關注的核心利益問題,包括強制轉移技術、知識產權保護、關稅壁壘、網絡入侵及網絡盜竊、服務和農業等多方面。

2018美國其他大事也包括第41任總統老布殊逝世,享年94歲,國葬禮在首都的國家大教堂舉行。

老布殊的靈柩隨後運返德州,安葬在他妻子芭芭拉和夭折的女兒墓地旁邊。

至於喜慶的事,南卡羅萊納州有幸運兒一票獨得Mega Millions彩票歷來最大筆的頭獎,達15.37億美元。

