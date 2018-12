除夕夜為疏導人潮 灣區公共交通有特別安排

【KTSF 劉瑩報導】

為疏導除夕夜外出參加新年倒數的人群,以及減少民眾酒駕的風險,灣區多個公共交通服務機構將會在除夕夜至元旦日凌晨提供免費乘坐。

除夕夜當晚8點至1月1月凌晨5點,舊金山Muni巴士將提供免費的乘坐服務。

舊金山公車管理局提醒民眾,免費乘坐期間,上車無需拍卡,或激活手機電子車票,因為系統可能會從卡中扣錢。

另外,中半島的SamTrans也都會從12月31日週一晚上8點開始至元旦凌晨5點,提供免費的巴士服務。

而元旦當日,SamTrans將按照週日的班次行駛。

灣區捷運(BART)則不會提供免費乘坐服務,但會從除夕夜晚上8點開始至元旦凌晨3點,提供特別的班次服務。

另外,列車屆時將不會在舊金山的Embarcadero站、Montgomery站及西屋崙站停站,而元旦當日列車將從早上8點起再次投入服務。

