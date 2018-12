【KTSF】

涉嫌在加州中谷Newman小鎮殺害一名警員的疑犯,據報週五已在Bakersfield市落網。

據本地電視台KPIX報導,Kern縣警局已證實有關消息,當局稍後會公布詳情。

33歲警員Ronil Singh,週三凌晨在Newman小鎮截查一輛汽車時中槍斃命,案發後警方展開大規模搜捕行動,並查出疑犯在美國非法居留。

殉職警員Singh是從菲濟移居美國,他受訓時,需要每天來回駕駛超過4小時,到Yuba City的警校上課。

他曾在Merced縣警局任職後備警員,之後曾在Turlock市的動物管制組工作,至2011年獲Newman市警局聘用,正式展開警員生涯。

Singh遇害後,遺下妻子和只有5個月大的兒子。

