聖荷西警方開槍打死女司機 原來是認錯汽車（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖誕節凌晨發生在南灣聖荷西市，涉及警方開槍打死人事件，警察局長召開記者會公布案發經過，被警方打死的女性駕駛，她開的車子並不是警方最初追逐的目標。

警察局長Eddie Garcia在記者會上說，警察原本是要去Story Road調查一起槍擊案，作案的車子是一輛偷來的白色豐田Camry。

前往支援的警察接到通知，在高速公路上發現跟目擊者描述吻合的車輛，警方翻查車牌，發現也是輛贓車。

由於駕駛人不肯停車，於是警方展開5英哩的追逐，白色Camry最後在Leigh及Fruitdale交叉口撞到圍欄。

跟據警方表示，對方企圖開車撞在車外的警察，於是4名警察對車內人士開槍，造成24歲的駕駛Jennifer Vasquez當場死亡。

Garcia局長說：”經過調查，我們認為這跟涉及槍案的車不是同一輛車，車上也沒有發現武器，然而太多描述，像是槍擊時間、失竊的車子、駕駛急著逃離警方，種種跡象讓警方相信這輛就是作案的車子。”

案發之後，聖荷西警察局已經派員慰問死者的家屬，而死者的父母週四帶著死者的照片來到警察局，跟局長會面。

死者的母親透過翻譯表示，儘管警察認錯人認錯車，這樣的悲劇不應該發生，她難過的說，到現在還沒有機會看到女兒的遺體。

Garcia局長說：”失去一個生命是個悲劇，我相信這些警察不希望如此過聖誕節，死者母親也不想見這結果，每一次警方奪走一條生命，都是個悲劇。”

局長表示，如果女駕駛當時停車，就不會發生這場意外，而他還是維護警察當時開槍的決定是正確的，目前涉案的4名警員停職接受調查。

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