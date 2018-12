聖荷西警方開槍打死女司機 原來是認錯汽車（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖誕節凌晨發生在南灣聖荷西市,涉及警方開槍打死人事件,警察局長召開記者會公布案發經過,被警方打死的女性駕駛,她開的車子並不是警方最初追逐的目標。

警察局長Eddie Garcia在記者會上說,警察原本是要去Story Road調查一起槍擊案,作案的車子是一輛偷來的白色豐田Camry。

前往支援的警察接到通知,在高速公路上發現跟目擊者描述吻合的車輛,警方翻查車牌,發現也是輛贓車。

由於駕駛人不肯停車,於是警方展開5英哩的追逐,白色Camry最後在Leigh及Fruitdale交叉口撞到圍欄。

跟據警方表示,對方企圖開車撞在車外的警察,於是4名警察對車內人士開槍,造成24歲的駕駛Jennifer Vasquez當場死亡。

Garcia局長說:”經過調查,我們認為這跟涉及槍案的車不是同一輛車,車上也沒有發現武器,然而太多描述,像是槍擊時間、失竊的車子、駕駛急著逃離警方,種種跡象讓警方相信這輛就是作案的車子。”

案發之後,聖荷西警察局已經派員慰問死者的家屬,而死者的父母週四帶著死者的照片來到警察局,跟局長會面。

死者的母親透過翻譯表示,儘管警察認錯人認錯車,這樣的悲劇不應該發生,她難過的說,到現在還沒有機會看到女兒的遺體。

Garcia局長說:”失去一個生命是個悲劇,我相信這些警察不希望如此過聖誕節,死者母親也不想見這結果,每一次警方奪走一條生命,都是個悲劇。”

局長表示,如果女駕駛當時停車,就不會發生這場意外,而他還是維護警察當時開槍的決定是正確的,目前涉案的4名警員停職接受調查。

