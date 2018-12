舊金山推新短訊服務 登記後可接除夕夜緊急短訊（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山大除夕晚預料會有很多人外出參加新年倒數,應急管理局呼籲民眾當晚注意安全,並登記一套在大除夕夜專用的緊急短訊服務。

應急管理局外派專員林偉浩說:”舊金山應急管理局今年推出一套新短訊服務,名為NYESF,呼籲民眾特別是灣區旅客,發短訊去888-777,在大除夕晚和元旦,如果有任何交通阻塞,警方有任何突發事件、消防或衛生安全等問題,民眾會第一時間收到通知。”

登記方法就是發短訊去888-777,內容輸入NYESF。

另外,當局都呼籲民眾,大除夕夜保持警覺,如果見到可疑活動,請立即打911報警,飲了酒就不要開車,找朋友家人載回家,或乘搭公共交通工具或網的。

出發前避免人群中走失,應跟家人和朋友設下集合點,留意緊急出口位置。

當局亦提醒民眾,私自放煙花是違法行為,民眾可以去特定公眾場所欣賞大型煙花表演,如果想舉報嘈音問題,可以致電(415) 553-0123。

