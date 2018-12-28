舊金山推新短訊服務 登記後可接除夕夜緊急短訊（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山大除夕晚預料會有很多人外出參加新年倒數，應急管理局呼籲民眾當晚注意安全，並登記一套在大除夕夜專用的緊急短訊服務。

應急管理局外派專員林偉浩說：”舊金山應急管理局今年推出一套新短訊服務，名為NYESF，呼籲民眾特別是灣區旅客，發短訊去888-777，在大除夕晚和元旦，如果有任何交通阻塞，警方有任何突發事件、消防或衛生安全等問題，民眾會第一時間收到通知。”

登記方法就是發短訊去888-777，內容輸入NYESF。

另外，當局都呼籲民眾，大除夕夜保持警覺，如果見到可疑活動，請立即打911報警，飲了酒就不要開車，找朋友家人載回家，或乘搭公共交通工具或網的。

出發前避免人群中走失，應跟家人和朋友設下集合點，留意緊急出口位置。

當局亦提醒民眾，私自放煙花是違法行為，民眾可以去特定公眾場所欣賞大型煙花表演，如果想舉報嘈音問題，可以致電(415) 553-0123。

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