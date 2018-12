北灣囚犯越獄後仍在逃 警方公布劫車視頻（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

週三晚上從San Quentin州立監獄逃獄的囚犯,至今仍然在逃,北灣San Rafael警方公佈閉路電視畫面,疑似拍下逃犯越獄後劫持汽車的過程。

San Rafael警方週三晚約9點17分接報,在Shoreline Parkway的Home Depot停車場發生劫持車輛案件。

被劫車的女事主表示,當時有一名拉丁裔男子向她走來,並示意衣服內藏有武器,要挾她將車匙交出,否則將其殺死。

該名男子拿到車匙後,立即上車把車開走,逃離現場。

女事主並無受傷,疑犯最後一次露面,身穿白色T恤,卡其色或淺黃色褲。

San Rafael警方表示,根據女事主的描述,幾乎能夠確認該名男子就是逃獄的囚犯。

逃犯為21歲的Shalom Mendoza,於週三晚9點35分被發現逃獄,當局相信Mendoza逃獄後,劫持了一輛豐田(Toyota)Rav4汽車,車牌號碼為6STZ502。

警方表示,Mendoza身高5呎5吋,體重177磅,棕色頭髮和眼睛,可能藏有武器和對民眾有危險,任何人見到逃犯請勿靠近,並要立即報警。

