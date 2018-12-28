北灣囚犯越獄後仍在逃 警方公布劫車視頻（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

週三晚上從San Quentin州立監獄逃獄的囚犯，至今仍然在逃，北灣San Rafael警方公佈閉路電視畫面，疑似拍下逃犯越獄後劫持汽車的過程。

San Rafael警方週三晚約9點17分接報，在Shoreline Parkway的Home Depot停車場發生劫持車輛案件。

被劫車的女事主表示，當時有一名拉丁裔男子向她走來，並示意衣服內藏有武器，要挾她將車匙交出，否則將其殺死。

該名男子拿到車匙後，立即上車把車開走，逃離現場。

女事主並無受傷，疑犯最後一次露面，身穿白色T恤，卡其色或淺黃色褲。

San Rafael警方表示，根據女事主的描述，幾乎能夠確認該名男子就是逃獄的囚犯。

逃犯為21歲的Shalom Mendoza，於週三晚9點35分被發現逃獄，當局相信Mendoza逃獄後，劫持了一輛豐田（Toyota）Rav4汽車，車牌號碼為6STZ502。

警方表示，Mendoza身高5呎5吋，體重177磅，棕色頭髮和眼睛，可能藏有武器和對民眾有危險，任何人見到逃犯請勿靠近，並要立即報警。

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