【i-CABLE】

秘魯中部有巴士失事墮河,釀成10人死亡,30人受傷。

肇事的巴士整輛翻轉,跌落河中,救援人員將傷者從車廂救出,不少傷者都是骨折及腦震盪。

事發於當地週四清晨,一輛載著數十人的巴士駛經里馬克河時,失事翻側墮河,當局調查意外原因,但當地道路日久失修,近年釀成多宗交通意外。

