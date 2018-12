【KTSF 崔凱橋報導】

東灣奧克蘭市(屋崙)週三晚發生汽車撞倒途人後不顧而去的交通事故,當局正懸紅5,000元,希望大家能協助警方,找尋涉事司機的下落。

事故發生在週三晚,位於近Penniman大道的High街2900號路段。

一名女子在斑馬線上過馬路時,被一輛年份90年代深色的褔特Mustang撞倒,頭部受傷,要送院救治。

涉事的司機事後不顧而去,繼續向High街的南行方向行駛。

警方稱,暫時未知事件是否涉及酒精及藥物影響下駕駛,現正懸紅5,000元,呼籲民眾提供線索。

