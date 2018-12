舊金山華人社區支持余鼎昂任市參議會主席

【KTSF 陳嘉琪報導】

新一屆的舊金山市參事還有不夠兩星期上任,誰人成為議會主席近日亦掀起熱議,華人社區週四表態支持余鼎昂(Norman Yee),並在花園角為余鼎昂造勢。

近百名華裔社區代表,包括是僑領、華商、文化界及社區住客聯會等,呼籲其他市參事支持余鼎昂成為下一任的議會主席。

有僑領表示,華埠雖然不是余鼎昂代表的社區,但他經常關心華埠大小事,例如是反對大麻、在房屋及塗鴉問題上,他都支持華人的意見,加上他在華埠土生土長,服務社區數十年,絕對能夠代表華人在議會中發聲。

合和總會館主席余武良說:”我們所有官員,誰做都好,但最重要是怎樣幫我們的低層,幫我們中低層的人做事,我們要選的,不是選了上去後根本不理會我們的華人。”

有報導指,同屬進步派的余鼎昂及盧凱莉,都有意擔任議會主席。

市長布里德就屬意非洲裔的華頌善,不過消息指,由於盧凱莉過於激進,得不到足夠的票數,她於是轉而支持華頌善。

余鼎昂表示,不會將今次的競爭視為議會或進步派之間的分裂,只是各自爭取想做的事,他亦不會將自己與其他候選人比較,更重要的是看政績,哪一個才能夠團結議會。

余鼎昂說:”我不認為議員之間有衝突,是大家都想做主席,只是在盡力爭取,我想對其他市參事說,我願意成為主席,這裡有我過往的政績,請你們決擇。”

余鼎昂先後在護兒及教育委員會工作數十年,亦擔任市參事6年,他的任期尚餘兩年,如果他當選議會主席,將會繼邱信福,成為議會史上第二位華裔主席。

消息指,余鼎昂及華頌善的票數相當接近,最少要拿到6票才能當選,結果如何,將於1月8日舉行的市參議會上揭盅。

