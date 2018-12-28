舊金山華人社區支持余鼎昂任市參議會主席

【KTSF 陳嘉琪報導】

新一屆的舊金山市參事還有不夠兩星期上任，誰人成為議會主席近日亦掀起熱議，華人社區週四表態支持余鼎昂（Norman Yee），並在花園角為余鼎昂造勢。

近百名華裔社區代表，包括是僑領、華商、文化界及社區住客聯會等，呼籲其他市參事支持余鼎昂成為下一任的議會主席。

有僑領表示，華埠雖然不是余鼎昂代表的社區，但他經常關心華埠大小事，例如是反對大麻、在房屋及塗鴉問題上，他都支持華人的意見，加上他在華埠土生土長，服務社區數十年，絕對能夠代表華人在議會中發聲。

合和總會館主席余武良說：”我們所有官員，誰做都好，但最重要是怎樣幫我們的低層，幫我們中低層的人做事，我們要選的，不是選了上去後根本不理會我們的華人。”

有報導指，同屬進步派的余鼎昂及盧凱莉，都有意擔任議會主席。

市長布里德就屬意非洲裔的華頌善，不過消息指，由於盧凱莉過於激進，得不到足夠的票數，她於是轉而支持華頌善。

余鼎昂表示，不會將今次的競爭視為議會或進步派之間的分裂，只是各自爭取想做的事，他亦不會將自己與其他候選人比較，更重要的是看政績，哪一個才能夠團結議會。

余鼎昂說：”我不認為議員之間有衝突，是大家都想做主席，只是在盡力爭取，我想對其他市參事說，我願意成為主席，這裡有我過往的政績，請你們決擇。”

余鼎昂先後在護兒及教育委員會工作數十年,亦擔任市參事6年，他的任期尚餘兩年，如果他當選議會主席，將會繼邱信福，成為議會史上第二位華裔主席。

消息指，余鼎昂及華頌善的票數相當接近，最少要拿到6票才能當選，結果如何，將於1月8日舉行的市參議會上揭盅。

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