【i-CABLE】

紐約市有發電廠爆炸,沒有重大災情,但產生的景象就引起部份民眾恐慌。

一道強勁的藍綠色閃光當地週四晚9時突然出現,照亮紐約夜空,變得像日間一樣,部份地方短暫停電,引起不少市民恐慌,走到室外,紛紛把拍到的片段放上網,更有人問是否外星人侵略地球。

警方很快在社交網站回應,指是皇后區一間發電廠有變壓器爆炸,屬設備失靈,已經受控,也沒有人受傷,但呼籲大家不要接近爆炸現場,還特別闢謠指沒有證據顯示有外星人活動。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。