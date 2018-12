【KTSF】

美國汽車協會(AAA)將為在大除夕夜外出慶祝,而酒後不能駕駛回家的民眾,提供免費的拖車服務。

為了奉勸大家在大除夕夜出外盡興之後,不要酒後開車,AAA表示,會員或非會員都可以免費召喚拖車服務,免費拖車服務時間為在大除夕星期一傍晚6點起至元旦日早上6點。

有需要的民眾只需撥打(800) 222-4357,並表示需要一個”Tipsy Tow”,拖車司機便會免費為有需要人士,提供10英里內的單程拖車回家服務。

