聯邦政府機構被迫關門 國家公園沒人上班（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

部分聯邦政府機構被迫關門,許多前往國家公園遊玩的遊客去到公園才發現沒有工作人員上班。

來自世界各地的遊客,到了加州的Joshua國家公園,入口處才看到門口有一個告示牌,說公園關閉。

因為聯邦政府非緊急部門暫時沒有經費,國家公園的工作人員也被迫休假,雖然民眾可以免費進入公園遊玩,但就得不到任何服務,包括遊客中心及衛生間都關閉。

另外,申請快速通關Global Entry的旅客,如果之前預約的面試時間剛好是在聯邦政府關閉期間,則會受到影響,需要在政府重新開門後,再預約新的面試時間。

此外,部分移民局辦事處也會暫停辦工,需要前往辦事的民眾,最好去之前先到移民局網站,查看所去的辦事處是否開門。

