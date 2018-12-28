華裔李愛晨宣布以共和黨籍參選舊金山市長選舉（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

在今年的舊金山市長補選中，得票排第5的華裔李愛晨（Ellen Lee Zhou），宣布將參選明年的市長選舉。

舊金山明年底將選出任期4年的市長，選務處的資料顯示，包括現任市長布里德，有14人已經報名，當中沒有任何華裔，而李愛晨宣布參選，成為首名華裔參選人。

李愛晨表示，目前的民主黨率領的市府，並不能夠代表市民的聲音，她將以共和黨人的身份參選。

李愛晨說：”因為民主黨已經霸占了舊金山的政府，所以我們見不到舊金山人民的生活好過，我們見到毒品氾濫，我們的車每天被人爆竊，一年幾萬輛，還有許多沒有報警的，而且政府是免費給毒品和免費給毒針給舊金山，現有23,000個吸毒人士，這些都是我們納稅的錢。”

李愛晨也批評市長布里德支持大麻，並收取大麻業者的政治捐款。

李愛晨說：”你放眼一看，她做了市議會議長這麼久，她做了什麼，她一條法例都沒有做出來。”

李愛晨說：”我的政綱就是反對毒品，反對大麻，要建圍牆來保護真正合法的移民，也不贊成政府浪費和小政府，也因為我自己是媽媽，也知道教育的重要性，所以我們的改革，我們要守美國的憲法，和遵守美國目前的法例。”

李愛晨是目前公共衛生局的社工，表示了解市府60多個部門的運作，對自己的勝算機率抱有信心。

李愛晨說：”舊金山華裔投票可以達到30%，如果我們華人可以同心合力，將我們社區，整個舊金山每一個人，可以有健康快樂的生活，應該投我一票，如果我們華人的票全部丟給我，我甚至可以自然會贏。”

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