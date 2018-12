華裔李愛晨宣布以共和黨籍參選舊金山市長選舉（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

在今年的舊金山市長補選中,得票排第5的華裔李愛晨(Ellen Lee Zhou),宣布將參選明年的市長選舉。

舊金山明年底將選出任期4年的市長,選務處的資料顯示,包括現任市長布里德,有14人已經報名,當中沒有任何華裔,而李愛晨宣布參選,成為首名華裔參選人。

李愛晨表示,目前的民主黨率領的市府,並不能夠代表市民的聲音,她將以共和黨人的身份參選。

李愛晨說:”因為民主黨已經霸占了舊金山的政府,所以我們見不到舊金山人民的生活好過,我們見到毒品氾濫,我們的車每天被人爆竊,一年幾萬輛,還有許多沒有報警的,而且政府是免費給毒品和免費給毒針給舊金山,現有23,000個吸毒人士,這些都是我們納稅的錢。”

李愛晨也批評市長布里德支持大麻,並收取大麻業者的政治捐款。

李愛晨說:”你放眼一看,她做了市議會議長這麼久,她做了什麼,她一條法例都沒有做出來。”

李愛晨說:”我的政綱就是反對毒品,反對大麻,要建圍牆來保護真正合法的移民,也不贊成政府浪費和小政府,也因為我自己是媽媽,也知道教育的重要性,所以我們的改革,我們要守美國的憲法,和遵守美國目前的法例。”

李愛晨是目前公共衛生局的社工,表示了解市府60多個部門的運作,對自己的勝算機率抱有信心。

李愛晨說:”舊金山華裔投票可以達到30%,如果我們華人可以同心合力,將我們社區,整個舊金山每一個人,可以有健康快樂的生活,應該投我一票,如果我們華人的票全部丟給我,我甚至可以自然會贏。”

