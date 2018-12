【KTSF 郭柟報導】

再三提醒大家,從明年元旦開始,即是下週二起,灣區7座州立大橋的過橋費都將加一元。

元旦開始過海灣大橋,繁忙時間是7元,非繁忙時間是5元,2020年再增加到8元,2025年9元。

其他的灣區州立大橋過橋費現在是5元,元旦後變6元。

這是灣區選民今年6月投票通過過橋費三階段加價的3號提案。

不過灣區橋梁管理局面臨兩項訴訟,有團體認為,過橋費增加,沒有直接用到使用者身上,而是加強灣區捷運服務及其他的交通運輸,不過增加過橋費還是如期實施。

