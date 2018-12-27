2018年大事回顧：美國政治民生重要大事（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

美國今年有中期國會選舉，改變了國會兩院的權力佈局，令到民主黨重奪眾議院控制權，而白宮也有多番的人事變動，2018年就快過去，讓我們回顧一下全美今年發生的大事。

今年美國的頭等大事就是中期選舉，投票結果打破共和黨一黨控制國會兩院的局面，民主黨重奪眾議院，而參議院就仍由共和黨掌握，形成對權力的重新制衡，特朗普和民主黨都聲稱勝利，也表示會兩黨合作。

有分析指出，特朗普可以透過共和黨，在參議院繼續控制核心高層官員及聯邦法官的任命，而民主黨人就可以利用眾議院的財政權，來制肘特朗普的施政，對他的政策，尤其是內政方面，設立諸多障礙，並且對他展開各種調查，包括查他與俄國的關係、查他的生意及稅務，還可以啟動對總統的彈劾程序，而這個要看通俄案的調查結果，以及民主黨人的意願。

現時特朗普面對多項調查，涉及白宮、競選工程、政權移交、就職禮、慈善事業和生意，登記為慈善機構的”特朗普組織”也因此要解散，接受調查。

通俄案特別檢察官穆勒，至今起訴30多人和3個俄國機構，被告當中至少有4人曾經是曾特朗普的親信，他們都與檢察官達成認罪協議，同意配合通俄案調查。

這4人是特朗普競選工程的外交事務顧問帕帕多普洛斯、前白宮國家安全顧問Michael Flynn、特朗普前競選工程主席Paul Manafort，以及特朗普私人律師Michael Cohen。

他們分別涉及向FBI或向國會說謊、沒有如實交代與俄國的關係、逃稅、洗錢及違反選舉財務法，事件也衍生出聲稱與特朗普有路，又在大選前收了封口費的前A片女星Stormy Deniels，與特朗普打官司事件在夏天時鬧得沸沸騰騰。

特朗普指通俄案調查是一場”獵巫”，即是說政治迫害。

聯邦司法部長Jeff Sessions為避嫌而退出調查，導致副司法部長委任特別檢察官穆勒徹查通俄案。

特朗普說：”我對司法部長非常失望，但看看怎樣，時間將可證明。”

特朗普極之不滿，多番指責Sessions，最後逼Sessions辭職。

今年內被特朗普炒魷的還有國務卿蒂勒森，出身富豪的蒂勒森接受特朗普招攬入閣，但上任後不斷受到制肘，與特朗普意見不合，曾指特朗普是白痴，又說多番阻止特朗普觸犯法律，一年下來做到意興闌珊。

另一位同樣做到心力交瘁、宣布辭職的是白宮幕僚長John Kelly，他擔任這個職務是要重整白宮的秩序，但任內白宮依然內鬥不斷，一片烏煙瘴氣，而他同特朗普也不和，多次傳出劈砲或炒魷的消息。

而國防部長馬蒂斯在敘利亞撤軍等問題上與特朗普意見不合，也都辭職。

此外，今年被逼辭職的還有內政部長Ryan Zinke、環保局長Scott Pruitt，兩人都涉及亂用公帑，假公濟私，並與石油業有利益瓜葛。

Pruitt更是身為環保局長而致力推行反環保政策，附和特朗普，不認為人類活動加劇溫室效應造成地球暖化、氣候改變、天災越趨頻繁及強大。

年初暴風雪席捲東南部地區，導致大面積停電，近2,000架航班取消和延誤，路面結冰影響交通。

9月超級颶風Florence重創北卡羅萊納州，洪水泛濫，造成51人死亡。

南卡、喬治亞、維珍尼亞、馬里蘭及首都華盛頓都受災，當局宣布進入緊急狀態。

到了11月，美國歷來第3位最強烈的4級颶風Michael，橫掃中美洲及美國東南部，特別是佛羅里達州造成廣泛破壞，有60人死亡及150億美元損失。

今年東岸多個州水浸，西岸的加州就出現空前致命的山火季節，大大小小的山火有8,400幾場，燒毀近1,900萬畝林地，造成至少35億的損失。

夏天燒得最勁的有北加州的Mendocino Complex山火、Carr山火，南加州就有Ranch山火。

進入11月，乾燥強風引發北加州Butte 縣Camp山火，燒了一個月，燒毀超過18,000棟建築物，至少86人死亡，一度有上千人下落不明，是加州歷史上摧毀力最強的山火。

聯同南加州的Woolsey山火，估計造成的財物損失合共190億元。

特朗普指，這樣嚴重的山火肆虐，是加州政府的林地管理出問題，但科學家認為特大山火及超級颶風是地球暖化，造成氣候改變所致。

其他的大型天災還有阿拉斯加州發生7級大地震，最大城市安克拉治受災最嚴重，當地許多建築物和主要的基礎設施受到破壞。

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