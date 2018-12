2018年大事回顧：美國政治民生重要大事（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

美國今年有中期國會選舉,改變了國會兩院的權力佈局,令到民主黨重奪眾議院控制權,而白宮也有多番的人事變動,2018年就快過去,讓我們回顧一下全美今年發生的大事。

今年美國的頭等大事就是中期選舉,投票結果打破共和黨一黨控制國會兩院的局面,民主黨重奪眾議院,而參議院就仍由共和黨掌握,形成對權力的重新制衡,特朗普和民主黨都聲稱勝利,也表示會兩黨合作。

有分析指出,特朗普可以透過共和黨,在參議院繼續控制核心高層官員及聯邦法官的任命,而民主黨人就可以利用眾議院的財政權,來制肘特朗普的施政,對他的政策,尤其是內政方面,設立諸多障礙,並且對他展開各種調查,包括查他與俄國的關係、查他的生意及稅務,還可以啟動對總統的彈劾程序,而這個要看通俄案的調查結果,以及民主黨人的意願。

現時特朗普面對多項調查,涉及白宮、競選工程、政權移交、就職禮、慈善事業和生意,登記為慈善機構的”特朗普組織”也因此要解散,接受調查。

通俄案特別檢察官穆勒,至今起訴30多人和3個俄國機構,被告當中至少有4人曾經是曾特朗普的親信,他們都與檢察官達成認罪協議,同意配合通俄案調查。

這4人是特朗普競選工程的外交事務顧問帕帕多普洛斯、前白宮國家安全顧問Michael Flynn、特朗普前競選工程主席Paul Manafort,以及特朗普私人律師Michael Cohen。

他們分別涉及向FBI或向國會說謊、沒有如實交代與俄國的關係、逃稅、洗錢及違反選舉財務法,事件也衍生出聲稱與特朗普有路,又在大選前收了封口費的前A片女星Stormy Deniels,與特朗普打官司事件在夏天時鬧得沸沸騰騰。

特朗普指通俄案調查是一場”獵巫”,即是說政治迫害。

聯邦司法部長Jeff Sessions為避嫌而退出調查,導致副司法部長委任特別檢察官穆勒徹查通俄案。

特朗普說:”我對司法部長非常失望,但看看怎樣,時間將可證明。”

特朗普極之不滿,多番指責Sessions,最後逼Sessions辭職。

今年內被特朗普炒魷的還有國務卿蒂勒森,出身富豪的蒂勒森接受特朗普招攬入閣,但上任後不斷受到制肘,與特朗普意見不合,曾指特朗普是白痴,又說多番阻止特朗普觸犯法律,一年下來做到意興闌珊。

另一位同樣做到心力交瘁、宣布辭職的是白宮幕僚長John Kelly,他擔任這個職務是要重整白宮的秩序,但任內白宮依然內鬥不斷,一片烏煙瘴氣,而他同特朗普也不和,多次傳出劈砲或炒魷的消息。

而國防部長馬蒂斯在敘利亞撤軍等問題上與特朗普意見不合,也都辭職。

此外,今年被逼辭職的還有內政部長Ryan Zinke、環保局長Scott Pruitt,兩人都涉及亂用公帑,假公濟私,並與石油業有利益瓜葛。

Pruitt更是身為環保局長而致力推行反環保政策,附和特朗普,不認為人類活動加劇溫室效應造成地球暖化、氣候改變、天災越趨頻繁及強大。

年初暴風雪席捲東南部地區,導致大面積停電,近2,000架航班取消和延誤,路面結冰影響交通。

9月超級颶風Florence重創北卡羅萊納州,洪水泛濫,造成51人死亡。

南卡、喬治亞、維珍尼亞、馬里蘭及首都華盛頓都受災,當局宣布進入緊急狀態。

到了11月,美國歷來第3位最強烈的4級颶風Michael,橫掃中美洲及美國東南部,特別是佛羅里達州造成廣泛破壞,有60人死亡及150億美元損失。

今年東岸多個州水浸,西岸的加州就出現空前致命的山火季節,大大小小的山火有8,400幾場,燒毀近1,900萬畝林地,造成至少35億的損失。

夏天燒得最勁的有北加州的Mendocino Complex山火、Carr山火,南加州就有Ranch山火。

進入11月,乾燥強風引發北加州Butte 縣Camp山火,燒了一個月,燒毀超過18,000棟建築物,至少86人死亡,一度有上千人下落不明,是加州歷史上摧毀力最強的山火。

聯同南加州的Woolsey山火,估計造成的財物損失合共190億元。

特朗普指,這樣嚴重的山火肆虐,是加州政府的林地管理出問題,但科學家認為特大山火及超級颶風是地球暖化,造成氣候改變所致。

其他的大型天災還有阿拉斯加州發生7級大地震,最大城市安克拉治受災最嚴重,當地許多建築物和主要的基礎設施受到破壞。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。