【KTSF 郭柟報導】

中半島一幢放售了7年的豪宅,上星期在香港拍賣,起價500萬美元。

這幢三英畝大的豪宅,地點位於中半島和南灣交界的Woodside市Kings Mountain Road 700號,有5間睡房,6個浴室,設有升降機、酒窖、家庭影院,還有一個露天花園及100呎長游泳池。

該豪宅在今年4月就開始放售,叫價1,800萬元,期後降價至1,700萬元,但始終賣不出去。

經紀期後轉在香港舉行公開拍賣,拍賣時間已經於上週四結束,至於最終售價是多少就暫時未有公佈。

