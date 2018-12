【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市經歴週三瘋狂飆升之後,週四略為穩定,主要指數繼續走勢向上。

美股週三瘋狂勁升之後,週四早上一開市有回吐壓力而走跌,到尾段時才止跌回升。

道瓊斯的波幅最大,一度掉頭大跌611點,全日上落幅度超過870點,到中盤過後情況才略為穩定。

收市時 ,道指繼續升多260點,升幅超過1%,Nasdaq也曾經大跌217點,到收市時升了25點。

在過去8個交易日,主要指數分別累積跌了約4%。

股市近期的大震盪,主要因為投資者擔心全球經濟增長減慢,以及國會仍未通過新一年度的聯邦開支法案,導致聯邦政府局部停擺。

