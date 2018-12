特朗普據報擬禁止美國公司使用華為及中興通訊設備

【i-CABLE】

特朗普總統據報考慮發出行政命令,明年起禁止美國公司使用華為及中興的通訊設備,彭博則報道,中美兩國官員最快下月7日,於北京舉行貿易談判。

華為及中興一直被美國指控聽命中國政府,其設備可能會用來進行間諜活動,美國也許很快出招”封殺”。

路透社引述消息指,特朗普考慮在新一年根據《國際緊急狀態經濟權力法》,頒發行政指令,宣告”國家緊急狀態”,指示商務部禁止美國公司向構成明顯國家安全風險的外國電訊商購買設備。

行政命令相信不會直接點名華為及中興,報道指白宮已考慮了超過8個月,最後文本尚未完成,但最快下月能正式頒佈。

代表多間美國小型通訊網絡營運商的美國農村網絡協會,強調一旦頒佈限制,行業要用8至10億美元更換設備。

在北京,中國外交部指不想評論未經證實的消息,但批評一些國家把正常的科技交流活動政治化。

中美即將建交40周年,外交部發言人華春瑩又指,當中的風雨,給了足夠多的教訓和啟示,最重要是合則兩利,鬥則俱傷。

兩國元首月初會面,決定暫緩向對方加徵新關稅,並且會加緊就經貿問題磋商,彭博引述消息指,兩國經貿官員最快下月7日於北京會談,美方會派出副貿易代表格里什,及財政部主管國際事務的副部長馬爾帕斯等官員。

中國商務部指,正為下月面對面磋商做準備,但未有確認具體日期。

1977年訂立的《國際緊急狀態經濟權力法》,賦予美國總統權力宣告”國家緊急狀態”,以監管商業情況應對外來的不尋常及特別的威脅。

針對美國國家安全、外國政策或經濟,總統有權調查、監管或限制外匯交易及牽涉銀行機構的資金轉移等。

總統在可行情況下,應向國會諮詢和報告行使權力的情況,美國過去多次動用這條法例,包括在九一一攻擊後凍結恐怖組織在美國的資產。

