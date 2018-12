【KTSF】

週三清晨,南舊金山發生一宗汽車撞倒途人的交通事故,警方呼籲目擊者提供線索。

交通事故發生在週三清晨大約5時55分,一名37歲男子在East Grand大道的十字路口過馬路時,被一輛汽車撞倒,男子受重傷,已經送往當地醫院接受治療。

涉事的汽車司機事後留在現場接受警方調查,初步調查顯示,事故沒有涉及酒後或藥後駕駛。

當局呼籲目擊案發經過的人士,請與警方聯絡。

