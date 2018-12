【KTSF 郭柟報導】

最近有報告指出,灣區一些縣的勞工市場出現異常現象,高中畢業生的失業率,竟然低過大學畢業生,原因是甚麼呢?

人口普查局去年報告指出,矽谷所在的Santa Clara縣,高中畢業生的失業率是3.3%,有大專或文憑的是3.5%,至於大學畢業的竟然是最高,失業率是3.6%。

北灣Marin縣和Sonoma縣更誇張,大學畢業生的失業率,高過高中畢業生1至2%,與全加州的數據相反。

加州的大學畢業生的失業率最低3.5%,高中畢業生則是6.2%。

有專家分析,這個現象可能是由於灣區很多低薪勞工,被高房價和物價逼遷,所以失業後不會留在灣區。

不過灣區職場對大學畢業生需求始終比較高,而且他們的年薪中位數,比起低學歷人士的高出4萬幾元。

