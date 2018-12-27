舊金山市參議會將由進步派主導 會否有礙布里德施政（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市參議會將於明年換屆，有三名新市參事加入，令議會由進步派主導，對被喻為溫和派的市長布里德（London Breed）在施政上會否構成障礙呢？

舊金山的雙數選區於11月改選，五個職位當中，市長布里德在三個選區公開背書第四區的何鍾靈、第六區的莊雅麗及杜秀雅，以及第十區的華頌善，不過最終只有華頌善一人當選。

這次選舉亦令市參議會再次由進步派主導，至少七名市參事是進步派，包括即將加入的馬兆明及楊馳馬。

市長布里德表示，當日她參選市參事時，一樣沒有得到時任市長李孟賢的支持，但她當選後，李孟賢支持她，並一起合作，因此對於新面貌的市參議會，她一樣會主動打招呼，尋求合作。

布里德說：”李孟賢與我合作無間，因為我倆最終同意，應該將市民的需要放在政治議題之上，這亦是一個公務員最重要的職責，大家合作，我們會更好。”

此外，新的議會亦會選出新任市參議會主席，坊間流傳將會是進步派的盧凱莉及余鼎昂之爭，亦有消息指，布里德屬意議會新丁、非洲裔的華頌善。

布里德表示，她心目中是有人選，但不會公開，這是議會的事，因此她不會過問。

布里德說：”希望議會能選出一個共識建設者，願意與人合作，不會造成分裂，可惜的是，這種分裂已經出現，是由某些市參事造成，最終是需要將分歧放低，成為一個有外交手腕的公務員，代表議會。”

現任教育委員楊馳馬上任第六區市參事後，教育委員會會出現一個空缺，由於委員中沒有華裔，因此有聲音反映希望市長能夠任命華裔。

布里德說：”我們正與有興趣的候選人見面，包括上次有參選及無參選的人，這是我們在做的工作，我感謝市民的意見，亦會繼續接收建議。”

所有新市參事將於1月7日在華埠舉行慶功晚宴。

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