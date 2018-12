舊金山市參議會將由進步派主導 會否有礙布里德施政（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市參議會將於明年換屆,有三名新市參事加入,令議會由進步派主導,對被喻為溫和派的市長布里德(London Breed)在施政上會否構成障礙呢?

舊金山的雙數選區於11月改選,五個職位當中,市長布里德在三個選區公開背書第四區的何鍾靈、第六區的莊雅麗及杜秀雅,以及第十區的華頌善,不過最終只有華頌善一人當選。

這次選舉亦令市參議會再次由進步派主導,至少七名市參事是進步派,包括即將加入的馬兆明及楊馳馬。

市長布里德表示,當日她參選市參事時,一樣沒有得到時任市長李孟賢的支持,但她當選後,李孟賢支持她,並一起合作,因此對於新面貌的市參議會,她一樣會主動打招呼,尋求合作。

布里德說:”李孟賢與我合作無間,因為我倆最終同意,應該將市民的需要放在政治議題之上,這亦是一個公務員最重要的職責,大家合作,我們會更好。”

此外,新的議會亦會選出新任市參議會主席,坊間流傳將會是進步派的盧凱莉及余鼎昂之爭,亦有消息指,布里德屬意議會新丁、非洲裔的華頌善。

布里德表示,她心目中是有人選,但不會公開,這是議會的事,因此她不會過問。

布里德說:”希望議會能選出一個共識建設者,願意與人合作,不會造成分裂,可惜的是,這種分裂已經出現,是由某些市參事造成,最終是需要將分歧放低,成為一個有外交手腕的公務員,代表議會。”

現任教育委員楊馳馬上任第六區市參事後,教育委員會會出現一個空缺,由於委員中沒有華裔,因此有聲音反映希望市長能夠任命華裔。

布里德說:”我們正與有興趣的候選人見面,包括上次有參選及無參選的人,這是我們在做的工作,我感謝市民的意見,亦會繼續接收建議。”

所有新市參事將於1月7日在華埠舉行慶功晚宴。

