舊金山兇殺案連續4年下降 警方歸功警隊改革奏效（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

截至週三為止,舊金山今年發生的兇殺案連續4年下降,亦是近十年來第二少的數字,警方歸功於警隊改革,以及逐漸改善的警民關係。

今年3月,華裔男子Wyn Leung涉嫌在舊金山一間教會中用刀刺死妻子周潔雲。

今年9月,華裔男子Andrew Luke涉嫌在南Market區一間長者公寓,殺死自己82歲的外婆。

另外,雖然舊金今年亦發生過魚缸藏屍案,及懷疑肢解室友等轟動一時的兇案,但根據警方的數據顯示,舊金山今年至今的兇殺案是46宗,比去年及2016年分別減少10宗及12宗。

除了多於2009年及2014年45宗的兇殺案外,今年的數據是近十年來第二低的數字。

舊金山地檢官George Gascon認為,兇案減少的其中一個原因是,警方的破案率大幅上升,由2009年的24%,上升至今年的105%,高於百分之百是因為警方今年亦破了往年發生的兇案。

Gascon指,很多殺人兇手犯了不只一宗的兇案,以往的兇案之所以那麼多,是因為捉不到這些殺人慣犯。

而舊金山警察局局長Bill Scott表示,過去一年,警隊部分單位重組,增加巡警的人數,加強與社區的溝通,財物盜竊及暴力罪案亦顯著減少。

另外,警方亦新增了一個槍枝暴力調查中心,收集數據來防止槍枝暴力,Scott認為,這些都是兇案減少的原因,基於以上的基礎,局長亦相信明年的罪案數字會有正面的結果。

不過,兇案減少並非只有舊金山,東灣奧克蘭市(屋崙)由2016年的79宗,減少至今年的65宗,聖荷西由去年的34宗,減少至今年的27宗。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。