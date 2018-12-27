舊金山兇殺案連續4年下降 警方歸功警隊改革奏效（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

截至週三為止，舊金山今年發生的兇殺案連續4年下降，亦是近十年來第二少的數字，警方歸功於警隊改革，以及逐漸改善的警民關係。

今年3月，華裔男子Wyn Leung涉嫌在舊金山一間教會中用刀刺死妻子周潔雲。

今年9月，華裔男子Andrew Luke涉嫌在南Market區一間長者公寓，殺死自己82歲的外婆。

另外，雖然舊金今年亦發生過魚缸藏屍案，及懷疑肢解室友等轟動一時的兇案，但根據警方的數據顯示，舊金山今年至今的兇殺案是46宗，比去年及2016年分別減少10宗及12宗。

除了多於2009年及2014年45宗的兇殺案外，今年的數據是近十年來第二低的數字。

舊金山地檢官George Gascon認為，兇案減少的其中一個原因是，警方的破案率大幅上升，由2009年的24%，上升至今年的105%，高於百分之百是因為警方今年亦破了往年發生的兇案。

Gascon指，很多殺人兇手犯了不只一宗的兇案，以往的兇案之所以那麼多，是因為捉不到這些殺人慣犯。

而舊金山警察局局長Bill Scott表示，過去一年，警隊部分單位重組，增加巡警的人數，加強與社區的溝通，財物盜竊及暴力罪案亦顯著減少。

另外，警方亦新增了一個槍枝暴力調查中心，收集數據來防止槍枝暴力，Scott認為，這些都是兇案減少的原因，基於以上的基礎，局長亦相信明年的罪案數字會有正面的結果。

不過，兇案減少並非只有舊金山，東灣奧克蘭市（屋崙）由2016年的79宗，減少至今年的65宗，聖荷西由去年的34宗，減少至今年的27宗。

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