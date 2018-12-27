北灣有囚犯成功越獄 疑劫持汽車逃跑

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北灣San Quentin州立監獄週三晚有一名囚犯逃獄，並劫持了一輛汽車逃跑，當局正全力追緝。

逃犯為21歲男子Shalom Mendoza，當局表示，週三晚9點35分，獄警進行例行巡查時，發現他已經逃走。

監獄隨即啟動緊急行動追捕逃犯，獄方相信Mendoza逃出監獄後，劫持了一輛豐田（Toyota）Rav4汽車，車牌號碼為6STZ502。

Mendoza去年12月，在洛杉磯縣躲避警員追捕過程中，曾使用致命武器劫持或企圖劫持汽車，被判入獄5年，在今年4月28日被關押在San Quentin監獄。

Mendoza身高5呎5吋，體重177磅，棕色頭髮和眼睛，任何人如見到他請立即報警。

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