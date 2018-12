北灣有囚犯成功越獄 疑劫持汽車逃跑

【KTSF】

北灣San Quentin州立監獄週三晚有一名囚犯逃獄,並劫持了一輛汽車逃跑,當局正全力追緝。

逃犯為21歲男子Shalom Mendoza,當局表示,週三晚9點35分,獄警進行例行巡查時,發現他已經逃走。

監獄隨即啟動緊急行動追捕逃犯,獄方相信Mendoza逃出監獄後,劫持了一輛豐田(Toyota)Rav4汽車,車牌號碼為6STZ502。

Mendoza去年12月,在洛杉磯縣躲避警員追捕過程中,曾使用致命武器劫持或企圖劫持汽車,被判入獄5年,在今年4月28日被關押在San Quentin監獄。

Mendoza身高5呎5吋,體重177磅,棕色頭髮和眼睛,任何人如見到他請立即報警。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。