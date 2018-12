【KTSF】

南灣聖荷西市一名女童,聖誕節前夕在阿利桑那州意外墮崖,傷重不治。

遇害女童現年14歲,當天下午4時左右,家人發現已有數小時沒看見她,於是報警求助。

縣警局接報後立即派出搜救小組找尋她,結果在Horseshoe Bend的底部發現她,她所在的位置距離觀景點約700呎以下,估計她是失足墮下致死。

由於發現她時已入黑,搜救小組留待翌日才撿走她的遺體。

