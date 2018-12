加州中谷警員被槍殺 疑犯是非法入境者

【KTSF 江良慧報導】

加州中谷一名地區警察,週三當值時中槍身亡,警方週四表示,涉嫌開槍的人是一名非法入境者。

33歲警察Ronil Singh,在中谷小鎮Newman截查一輛車時中槍,閉錄電視拍攝到槍手在開槍前的一刻活動。

而他當時駕駛仍然用車行紙車牌的貨車,則在Newman外一個流動房屋停車場被發現,槍殺案震動Newman社區和警局 。

Newman市警察局長Randy Richardson說:”你們要明白。這是不該在這裡發生的,我曾到過太多次這些喪禮,但從未想過我竟要出席這個,我今天不想在此,我不惜一切都不願在此,我不知道聖誕日清晨4點和他道別,看著他回家時,會是最後一次見他。”

警員Singh任職Newman警局7年,他是一名警犬操作員,專門負責檢測毒品工作。

特朗普總統也就本案發推文,說是時候要在邊境保安上強硬,要興建圍牆。

