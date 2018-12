【KTSF】

移民及海關執法部門(ICE)過去兩天把大約400名非法入境者送到德州El Paso釋放,事前並沒有知會幫助這些非法入境者的慈善團體,讓這些人自生自滅。

這些慈善團體表示,以往當局會通知他們,安排庇護中心收留這些主要來自中美州的非法移民,但前兩日當局卻只是用旅遊巴士把那些人送到El Paso一個停車場。

那些人之前被移民局囚禁,又餓又渴,也很久沒有洗澡,當中更有兒童,附近很多居民見狀,都自發幫忙向他們提供食物和水。

而一些慈善組織,最後也成功為他們安排庇護中心。

當局早前表示,由於要確保當局不能過期扣留這些家庭,所以要把他們大規模釋放,預計類似的釋放行動會陸續有來。

