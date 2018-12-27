中國國安部前副部長馬建受賄罪成判無期徒刑

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中國國家安全部前副部長馬建早前被指協助富商郭文貴強迫公司股東轉讓股份，涉嫌受賄1.09億元（人民幣），日前在遼寧大連被判無期徒刑。

馬建落馬後首次露面，是在一條影片中，當時是2017年，他供出已經逃亡美國的富商郭文貴。

馬建因嚴重違紀違法，2015年初接受組織調查，2016年底被＂雙開＂，2017年被控受賄，但郭文貴在當中具體涉及甚麼，外界都很好奇，但到8月案件審理，都因為涉及國家秘密而不公開。

直至星期四公開判決，比較詳細的案情才披露，案情指馬建早在1999年至2014年間，利用職務便利為富商郭文貴及其公司提供經營上的幫助，受賄1.09億元。

在2008年至2014年，馬建與郭文貴合謀，分別派人強迫郭文貴公司的股東轉讓公司股份，放棄優先購買權，令郭文貴可以控制一間證券公司，而馬建亦因獲取了有關公司的內幕消息，指使其親屬購買有關股票後再賣出，獲利近五千萬元。

法院認爲馬建行為構成受賄、強迫交易和內幕交易罪，嚴重侵害了國家工作人員的廉潔性，但鑒於他認罪、悔罪、積極退贓，故從輕處罰，判處無期徒刑、剝奪政治權利終身、沒收全部財產。

馬建當庭表示服從判決，不上訴。

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