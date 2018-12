國會開支法案未達協議 聯邦政府料關閉到明年

【KTSF 張麗月報導】

聯邦政府局部停擺已經踏入第6天,跡象顯示,國會民主黨人與特朗普總統就何時重開政府問題上還未有任何妥協,情況看來,政府要關閉到新年。

國會眾議院現時仍由共和黨控制,但到明年1月3日新一屆國會展開,民主黨主導眾議院之後,情況就會有變化,民主黨人對聯邦開支法案就會有更大的決定權。

眾議院共和黨黨鞭Steve Scalise預計本週不會有表決,如果有表決,他將於24小時內通知黨眾,而參議院要到下星期三才復會。

民主黨人表示,正等候特朗普放棄在開支法案裡面一定要有50億元圍牆經費撥款,但特朗普似乎不讓步,白宮週四發表聲明說,特朗普已經清楚表明,任何政府的撥款法案,必須要有足夠撥款保衛邊界安全,來阻截毒品、罪犯、幫派分子和販運人口的流入。

白宮聲明又說,特朗普政府已經在5天前向民主黨人提出解決方案,但至今仍未得到回覆。

有可能成為新一屆國會眾議長的普洛西也不退讓,她發聲明說,民主黨人已提出三個方案來重開政府,當中包含有邊境安全的撥款,但並不是特朗普所要求的既昂貴又無用的邊界圍牆,她又說,民主黨人將會快速行動結束政府停擺。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。