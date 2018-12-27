國會開支法案未達協議 聯邦政府料關閉到明年

【KTSF 張麗月報導】

聯邦政府局部停擺已經踏入第6天，跡象顯示，國會民主黨人與特朗普總統就何時重開政府問題上還未有任何妥協，情況看來，政府要關閉到新年。

國會眾議院現時仍由共和黨控制，但到明年1月3日新一屆國會展開，民主黨主導眾議院之後，情況就會有變化，民主黨人對聯邦開支法案就會有更大的決定權。

眾議院共和黨黨鞭Steve Scalise預計本週不會有表決，如果有表決，他將於24小時內通知黨眾，而參議院要到下星期三才復會。

民主黨人表示，正等候特朗普放棄在開支法案裡面一定要有50億元圍牆經費撥款，但特朗普似乎不讓步，白宮週四發表聲明說，特朗普已經清楚表明，任何政府的撥款法案，必須要有足夠撥款保衛邊界安全，來阻截毒品、罪犯、幫派分子和販運人口的流入。

白宮聲明又說，特朗普政府已經在5天前向民主黨人提出解決方案，但至今仍未得到回覆。

有可能成為新一屆國會眾議長的普洛西也不退讓，她發聲明說，民主黨人已提出三個方案來重開政府，當中包含有邊境安全的撥款，但並不是特朗普所要求的既昂貴又無用的邊界圍牆，她又說，民主黨人將會快速行動結束政府停擺。

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