【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市立大學Ocean校舍附近,在平安夜發生致命車禍,一名58歲男子死亡。

警員當晚接報到場後,發現58歲男事主Michael Castellino所駕駛的汽車撞到街上一條柱,他其後被證實死亡。

警方仍未公布車禍成因,有線索的民眾可同警方聯絡。

