【KTSF 歐志洲報導】

Contra Costa縣地撿處提醒市民,要提防近期一個詐騙活動,專門盜取社會安全號碼。

地檢處表示,不法分子打電話告知目標市民,因為有不法活動出現,社會安全戶口被鎖上,必須付費解鎖,然後會要求事主確認社安號碼,從而盜取事主的身份。

地檢處表示,社安部不會打電話向人要社安號碼,若有人打電話要求市民用禮物卡、現金或電匯方式來付款,多數都是詐騙。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。