【KTSF 陳令楠報導】

聖誕節假期後,灣區迎來大風及低溫,寒冷的天氣預計將持續至除夕。

國家氣象局指,從西北部來的冷空氣團,已於週三晚到達西海岸,週四灣區吹大風,陣風風速可達到每小時45英哩,山谷地區陣風時速更可達到55英哩。

國家氣象局已向海拔一千英呎以上的地區發出強風警告,直至週五凌晨。

大風帶來的冷空氣,將滯留在灣區直至下週一,導致氣溫下降。

本週六多個地區氣溫將下降至華氏30幾度,接近冰點水平,而沿海地區的氣溫預計將有華氏40幾度。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。