少女捷運站內被刺斃 法官指被告有精神病無法受審

【KTSF】

東灣Alameda縣高等法院一名法官週四裁定,本年7月在東灣奧克蘭市灣區捷運(BART)MacArthur站,涉嫌用利刀刺死18歲少女Nia Wilson的男子,因為”有足夠證據”證明他精神健康不建全,無法接受審訊,法官週四暫緩該案的刑事訴訟程序。

法官James Cramer稱,他會指派兩名心理治療師,評估28歲被告John Lee Cowell的心理狀況,然後再提交報告,被告下次出庭是明年2月13日。

這宗案件是於7月22日晚上9時36分發生,Nia與26歲姐姐Letifah Wilson在捷運站中被人用利刀襲擊,Nia傷重不治,Letifah受傷生還。

法官稱,辯護律師Christina Moore早前就審訊嘗試與被告溝通時,發現他”有異於正常的精神錯亂”,言談內容也與現實不符,法官稱,他是基於辯護律師的觀察而作出這項裁決。

辯方指,被告曾在2012年至本年初接受精神病治療,也曾22次因為精神病發作而要入院觀察,在案發一個月前,他曾有3次被送進醫院。

阿拉米達縣檢控官L.D. Louis就法官的裁決指出,法官應該要求辯方就被告的精神狀況提交更多資料,才作出暫停刑事訴訟程序的決定。

但法官稱,被告本年初曾入住精神病院5個月,加上他在案發前曾3度因為精神病發而要入院,這種種因素已足以證明被告的精神狀況無法接受審訊。

死者的父親Ansar Muhamad表示,他已預料法官會作出這項裁決,但他認為被告的精神狀況是足夠受審,因為他在行兇後有意識地逃走,甚至更衣,以逃避警方追捕。

Cowell被控謀殺和企圖謀殺罪,他也被加控潛伏殺人罪,如被判罪成,最高可被判死刑,或終身監禁不得假釋,但控方現階段尚未決定是否向被告求處死刑。

如果法官指派的兩名心理治療師認為,被告無法受審,被告將會被轉介到精神病院接受治療,協助改善其精神狀況,如果被告的精神狀況有好轉,他仍可能要受審。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。