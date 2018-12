2018年大事回顧：灣區罪案與天災人禍（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

2018年即將過去,灣區在這一年發生了不少罪案與天災人禍。

北加州連續兩年受到山火的侵襲,繼去年10月起火,造成44人死亡的北灣山火後,今年11月初,在首府Sacramento附近的Butte縣,亦發生加州史上最嚴重的Camp山火。

其中一個小鎮Paradise,商店和民宅幾乎被燒光,整個地區超過19,000座建築物被焚毀。

Camp山火在焚燒17日後,全面受控,最終造成86人死亡,山火的起因仍在調查當中。

受到山火濃煙的影響,灣區多個縣市在11月的空氣質素非常惡劣,其中東灣三谷地區、舊金山及東灣奧克蘭(屋崙)等地,空氣污染指數連續多日超過200的水平,是史上空氣質素最差的日子之一,屬於非常不健康的級別,長者、長期病患者及小童等盡量不要外出。

灣區各縣市幾乎所有校區及多間高等院校都宣布停課,市民外出紛紛戴上口罩,市面的N95口罩更賣斷市。

今年4月3日近下午1時,總部位於San Bruno市的網上影片分享平台YouTube發生槍擊案,38歲來自南加州的女槍手Nasim Aghdam,在YouTube上有自己的影片頻道,警方懷疑她不滿YouTube的影片審查及廣告收入制度,多次投訴不果,便前往YouTube總部開槍,射傷3人後再開槍自殺。

警方相信她單獨行動,事件不涉及恐怖主義。

10月份,美國各地出現寄給民主黨多名領袖,包括前總統奧巴馬、聯邦參議員范士丹及賀錦麗等人的炸彈郵包。

聯邦調查局10月底拘捕了一名懷疑涉案、來自佛羅里達州的男子。

灣區亦不例外,10月底至11月初,中半島Burlingame郵件分派中心一星期內截獲兩個可疑郵包,收件人都是灣區民主黨籍的億萬富豪Tom Steyer,警方最終將可疑郵包移到安全地方,無人受傷。

奧克蘭及Emeryville多個興建中的房屋地盤,自2016年起至今相繼發生9宗火警,調查員相信當中部分案件是縱火案。

今年10月23日,奧克蘭西面兩個房屋大廈地盤,包括是Hollis Oak公寓及Ice House Complex,又再發生縱火案,即將完工的大廈付之一炬。

警方終於在11月中拘捕一名男子,懷疑他與Hollis Oak公寓火警有關,法庭文件中並未披露疑犯的犯案動機。

訛稱是中領館人員的詐騙電話相信很多人都接過,過去一年,灣區不少民眾亦成為這種騙案的受害者。

騙徒訛稱事主有包裹或重要文件未取,或者在中國有對事主的拘補令,需要用金錢解決。

舊金山一名事主因此被騙去兩百多萬元,南灣聖荷西及Palo Alto等地亦出現多名苦主,騙走的金額由數萬元至數十萬不等。

警方及中領館亦再一次提醒市民,領事館絕不會用這種方式聯絡市民,甚或問民眾拿錢。

另外,針對華人社區多時的祈福騙案又再在舊金山及奧克蘭出現,今年11月底至12月初,一共發生4宗,警方呼籲市民不要掉以輕心。

舊金山今年亦有3宗轟動一時的罪案宣判,2013年,當年22歲的Barry White,懷疑因為訂購的金鍊貨不對辦,去到Brannan街888號一間珠寶店殺害兩名華裔店員趙瑞錦及楊麗坤,並槍傷珠寶店華裔店主。

法官最終判White 3項罪名終身監禁,其他控罪的刑期加起來超過260年。

另外,2012年,舊金山雷氏一家五口滅門慘案,41歲越華裔被告陸太平,去年被裁定罪名成立,今年3月法官判他終身監禁,不得假釋。

陸太平被控於2012年3月12日,在Howth街16號一間民宅中,懷疑因為金錢問題,殺害雷氏一家五口。

2013年9月27日,華裔女子Jennie Zhu涉嫌高速駕駛,在舊金山撞死當時只有16歲的華裔高中生陳榮友,他的媽媽及姐姐亦在事件中身受重傷,陪審團裁定被告罪名成立,法官最終判處被告6年監禁。

曾獲亞裔幫派調查員協會頒發獎項、是警隊黑幫專家和亞裔有組織罪案調查員的前奧克蘭市華裔警官胡威明(Harry Hu),承認收受長期線人的賄賂,包括免費旅遊及吃喝玩樂,換取幫助該線人避免檢控。

法庭裁定胡威明串謀訛騙政府和受賄罪名成立,面對最高刑期是入獄5年。

