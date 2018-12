2018年大事回顧：灣區政治民生議題出現動盪（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

在2018年的政治及民生議題上,灣區都出現各種動盪。

前舊金山市長李孟賢逝世後,根據市府法例,未完成的任期,由當時市參事會主席布里德兼任,不過布里德其後參選6月舉行的市長補選,有市參事擔心,布里德擔任代理市長時參選對其他參選人不公平,於是選出第二區市參事麥法恩(Mark Farrell)擔任6個月的市長。

在6月份的市長補選中,有8人競逐,除了布里德外,還包括進步派的前州參議員里諾及市參事金貞妍,前市參議會主任Angela Alioto及華裔社工李愛晨等。

選情相當激烈,經過多日的點票後,布里德僅以千多票的優勢險勝里諾,當選舊金山市長,填補李孟賢任期餘下的空缺,布里德亦已報名參選明年舉行的市長選舉。

自從加州通過64號娛樂大麻合法化法案之後,灣區各地市府相繼制定跟有關大麻的法例,有些地方的居民就強烈反對開大麻店,例如舊金山市參議會在9月4號時通過永久禁止在華埠開大麻店。

Milpitas市議會在11月21號一致通過否決10間打算在市內開的大麻生意。

另外,目前有大麻店禁令直至明年1月17日,反對居民希望爭取永久在市內禁大麻店,Mountain View市議會10月2號決定將原本計劃開5間大麻店減少至兩間,中半島San Bruno市6月時決定延續該市禁止大麻生意未來可能推行商業大麻的

試驗計劃。

時隔差不多十幾年,舊金山的Salesforce Transit Center交通運輸中心在8月終於開幕,為幾千名灣區居民提供直達舊金山市中心更快的途徑。

這幢4層高的大樓花費了22.6億元建成,不過一個月後,卻發現有兩條鋼樑出現裂痕,需要緊急關閉,進行維修加固工程,直至10月才重開。

舊金山最高的建築物Salesforce Tower大樓5月22日正式揭幕,這座61層高的摩天大廈,地點位於舊金山金融區一街夾Mission街。

舊金山去年在華埠聖瑪莉廣場設置紀念慰安婦的銅像,日本政府過去兩年多番去信舊金山市長,表達對銅像表達的訊息有不同的見解及擔憂。

不過舊金山未有在9月底的限期前回覆日本政府,因此大阪政府10月份宣布終止與舊金山60多年的姐妹城市關係,不過舊金山指會與大阪的民間團體保持交流。

擱置長達6年的Vallco開發計劃,今年終於有新進展,Cupertino市議會今年9月18日表決通過市府自己提出的方案,將在58英畝的用地興建接近3,000個住宅單位,也是州內第一個按照加州SB 35法案,鼓勵地方城市多建可負擔房屋的發展方案。

該計劃在10月12日起動工拆除舊商場,不過方案卻惹來很大爭議和阻力,反對的市民認為,Cupertino不適合建高密度房屋,擔心人口大幅增加會造成城市嚴重負擔。

他們聲稱在10月底收集到足夠簽名,打算透過選民公投反對方案,不過來不及在11月選舉公投,最終決定可能交由選後的新市議會來決定。

Vallco開發案都引來官非,南灣 Cupertino前市府律師Randy Hom 10月21日發法律師信提告市府因Vallco重建案而將他停職,向市府索求數百萬賠償金。

民權組織Student for Fair Admissions控告哈佛大學,在收生過程中利用種族平衡來調整收生政策,懷疑校方對亞裔學生收生設上限,涉嫌歧視亞裔,違反了聯邦民權法。

聯邦司法部在8月30號表態支持入稟控告哈佛,案件在10月15日於聯邦法庭開審,哈佛大學否認所有指控,批評原告一方資料不完整和有誤導性。>

南灣Palo Alto市一棟準備出售的豪宅,打破了該市以往房屋售價的最高紀錄,要價9,680萬元,這棟4層高的豪宅,位於 Palo_Alto山上Los Trancos Road。

金州勇士今年再次在總決賽中擊敗克里夫蘭騎士,勇奪得今屆NBA總冠軍,更是自2007年以來,第一次有球隊在總決賽橫掃4場。

