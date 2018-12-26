2018年大事回顧：灣區政治民生議題出現動盪（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

在2018年的政治及民生議題上，灣區都出現各種動盪。

前舊金山市長李孟賢逝世後，根據市府法例，未完成的任期，由當時市參事會主席布里德兼任，不過布里德其後參選6月舉行的市長補選，有市參事擔心，布里德擔任代理市長時參選對其他參選人不公平，於是選出第二區市參事麥法恩（Mark Farrell）擔任6個月的市長。

在6月份的市長補選中，有8人競逐，除了布里德外，還包括進步派的前州參議員里諾及市參事金貞妍，前市參議會主任Angela Alioto及華裔社工李愛晨等。

選情相當激烈，經過多日的點票後，布里德僅以千多票的優勢險勝里諾，當選舊金山市長，填補李孟賢任期餘下的空缺，布里德亦已報名參選明年舉行的市長選舉。

自從加州通過64號娛樂大麻合法化法案之後，灣區各地市府相繼制定跟有關大麻的法例，有些地方的居民就強烈反對開大麻店，例如舊金山市參議會在9月4號時通過永久禁止在華埠開大麻店。

Milpitas市議會在11月21號一致通過否決10間打算在市內開的大麻生意。

另外，目前有大麻店禁令直至明年1月17日，反對居民希望爭取永久在市內禁大麻店，Mountain View市議會10月2號決定將原本計劃開5間大麻店減少至兩間，中半島San Bruno市6月時決定延續該市禁止大麻生意未來可能推行商業大麻的

試驗計劃。

時隔差不多十幾年，舊金山的Salesforce Transit Center交通運輸中心在8月終於開幕，為幾千名灣區居民提供直達舊金山市中心更快的途徑。

這幢4層高的大樓花費了22.6億元建成，不過一個月後，卻發現有兩條鋼樑出現裂痕，需要緊急關閉，進行維修加固工程，直至10月才重開。

舊金山最高的建築物Salesforce Tower大樓5月22日正式揭幕，這座61層高的摩天大廈，地點位於舊金山金融區一街夾Mission街。

舊金山去年在華埠聖瑪莉廣場設置紀念慰安婦的銅像，日本政府過去兩年多番去信舊金山市長，表達對銅像表達的訊息有不同的見解及擔憂。

不過舊金山未有在9月底的限期前回覆日本政府，因此大阪政府10月份宣布終止與舊金山60多年的姐妹城市關係，不過舊金山指會與大阪的民間團體保持交流。

擱置長達6年的Vallco開發計劃，今年終於有新進展，Cupertino市議會今年9月18日表決通過市府自己提出的方案，將在58英畝的用地興建接近3,000個住宅單位，也是州內第一個按照加州SB 35法案，鼓勵地方城市多建可負擔房屋的發展方案。

該計劃在10月12日起動工拆除舊商場，不過方案卻惹來很大爭議和阻力，反對的市民認為，Cupertino不適合建高密度房屋，擔心人口大幅增加會造成城市嚴重負擔。

他們聲稱在10月底收集到足夠簽名，打算透過選民公投反對方案，不過來不及在11月選舉公投，最終決定可能交由選後的新市議會來決定。

Vallco開發案都引來官非，南灣 Cupertino前市府律師Randy Hom 10月21日發法律師信提告市府因Vallco重建案而將他停職，向市府索求數百萬賠償金。

民權組織Student for Fair Admissions控告哈佛大學，在收生過程中利用種族平衡來調整收生政策，懷疑校方對亞裔學生收生設上限，涉嫌歧視亞裔，違反了聯邦民權法。

聯邦司法部在8月30號表態支持入稟控告哈佛，案件在10月15日於聯邦法庭開審，哈佛大學否認所有指控，批評原告一方資料不完整和有誤導性。>

南灣Palo Alto市一棟準備出售的豪宅，打破了該市以往房屋售價的最高紀錄，要價9,680萬元，這棟4層高的豪宅，位於 Palo_Alto山上Los Trancos Road。

金州勇士今年再次在總決賽中擊敗克里夫蘭騎士，勇奪得今屆NBA總冠軍，更是自2007年以來，第一次有球隊在總決賽橫掃4場。

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