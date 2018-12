特朗普突訪伊拉克 稱指無意撤走駐伊美軍

【i-CABLE】

特朗普總統突然到訪到伊拉克探訪派駐當地的美軍,向他們送上聖誕祝福,特朗普表示,暫時無意撤走當地美軍,指日後美軍若需要在敘利亞執行任務,可以用伊拉克作為基地。

特朗普和夫人梅拉尼婭週三突然現身伊拉克西部安巴爾省阿薩德空軍基地,探訪駐守當地的美軍,是特朗普上任近兩年以來首次探望駐守戰地的美國士兵,國家安全顧問博爾頓亦有同行。

特朗普向美軍送上聖誕祝福,又感謝他們對國家及人民的付出。

特朗普又指,很多人已認同他由敘利亞全面撤軍的決定,但暫時無意撤走在伊拉克的美軍,認為日後若有需在敘利亞採取行動,可以用這裡作為基地。

國防部長馬蒂斯上週辭職,據報導火線是因不滿其撤軍決定。特朗普表示即將於1月1日接替馬蒂斯的沙納漢,或將署任國防部長一段長時間,暗示並不急於提名新一任國防部長。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。