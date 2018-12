特朗普堅持要圍牆撥款 否則聯邦政府繼續停擺

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週二繼續堅持,如果國會不同意撥款興建邊境圍牆,聯邦政府停擺不會結束,目前約有38萬名非緊急部門的聯邦僱員仍然被迫放無薪假。

特朗普週二在白宮對記者說,除非國會同意撥款興建美墨邊界圍牆,否則聯邦政府不會重開。

特朗普說:”我不知政府何時重開,只能說,政府不會開門,直至我們有一堵圍牆、籬笆等,隨你們稱呼,都是一樣。”

特朗普又說,他將於下個月前往邊境地區,希望到2020年大選之前,圍牆可以起好。

國會民主黨人已經表明,圍牆費太貴、又無用,參議院民主黨領袖舒默和可能是新一屆國會眾議長的普洛西,都指責特朗普引致聯邦政府局部停擺,令國家陷入混亂。

由於附加有圍牆經費的聯邦開支法案,在上星期五限期前談不攏,部份聯邦政府機構已停止運作,停擺的聯邦機構包括國務院、財政部、司法部、運輸部和國土安全部等9個非緊急部門。

另外,特朗普週二又再次批評聯儲局,他說,他個人意見認為,聯儲局加息得太快,由於財政部長Steve Mnuchin在週末突然致電給全美六大銀行,了解這些銀行是否有足夠流動性的資金週轉,財長的舉動,被批評為”無建設性”,因此拖累華爾街股市週一出現震盪而大跌,不過特朗普週二表示,對財長充滿信心。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。