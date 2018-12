【KTSF】

在剛過去星期一平安夜,吹襲灣區的風暴為今個雨季帶來可觀的雨量。

國家氣象局的數據顯示,平安夜當天到聖誕節的清晨4時,灣區的不同縣都錄得超過1吋的降雨量。

雨量最多的是北灣的Marin縣及Napa縣,分別錄得超過1.6吋的降雨,其次是舊金山地區,一共有1.56吋的降雨。

至於東灣的Alameda縣,則錄得1.39吋的雨量,Contra Costa縣的高山地區,亦錄得1.4吋的降雨,而南灣Santa Clara縣則錄得1.2吋雨量,

剛過去的風暴,除了為灣區帶來降雨,同時亦為Sierra山區帶來至少20吋的積雪。

氣象局預測,灣區下一次的降雨將會在下週五下午降臨。

