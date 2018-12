加州中谷縣警截查車輛中槍斃命 警方搜捕疑犯

【KTSF 江良慧報導】

加州中谷Stanislaus縣一名警察,週三凌晨截查車輛時,被人開槍殺死,涉嫌開槍的人在逃,北加州警方正展開大規模搜捕。

33歲警員Ronil Singh週三凌晨一時前,在距離Modesto以南25里的中谷城市Newman市,截查車輛時中槍死亡。

當時Singh在Merced街夾Eucalyptus大街截查一輛汽車,稍後他用無線電通話大叫有人開槍,多個執法部門的人立即趕到增援,並在現場發現Singh,他身上有槍傷,送院後證實不治。

他的警犬仍在警車上,而疑犯已經逃離現場。

認識警員Singh的人都很難過。

縣警Raj Singh說:”我們是朋友,很不容易,當是你認識的人,雖然我們的縣很大,但我們還是認識很多執法人員,所以肯定是有影響,我的一個朋友,夥伴殉職死亡。”

Singh從菲濟群島移居美國,2011年加入Newman警察局,也曾經任職Merced縣警局。

警方目前正追緝一名男子,懷疑他就是被截查時開槍射殺Singh的人,警方估計他當時駕駛一輛灰色Dodge Ram pickup貨車。

警方呼籲有疑犯消息的人,立即與他們聯絡。

