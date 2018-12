【KTSF 陳令楠報導】

一名女子在舊金山國際機場失去意識,在緊急關頭,得到一名華裔警員帶頭搶救,最終甦醒。

上週三早上7點左右,華裔警長Bobby Cheung接報,指一名38歲的女子在一個樓梯間失去意識,Cheung趕到現場時,發現女子沒有脈搏,隨即使用心肺復甦法,向她實施急救,並通知增援。

隨後多名警員帶著急救設備趕至現場協助,女事主最終甦醒。

舊金山警局表揚這些警員的工作。

