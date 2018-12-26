舊金山Glide教堂送免費聖誕餐 為近兩千人送暖（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

繼平安夜送贈牛扒餐後，舊金山Glide教堂週二亦免費派發聖誕大餐，在節日期間，為約兩千人送暖。

沒有貴重禮物，亦沒有華麗聖誕布置，但來到Glide教堂的市民，總是覺得心滿意足，因為他們每人都有一份熱騰騰的聖誕大餐。

Glide教堂表示，週二有約150名義工負責切火腿，分配食物及清潔等，大約準備了2,300份聖誕大餐，歡迎長者、無家可歸者及有需要的人。

有職員表示，可能有人抗拒與無家可歸者接觸，但在教堂這裡所有人都是一家人。

Glide教堂職員張女士說：”很有意義，子女（無家者）回來跟我們團聚，他們都需要有一個很好吃的餐，我們這裡好像一個家庭，讓他們回來跟我們團聚。”

做義工亦不限於年輕人，有華裔長者，希望在自己仍有能力時，幫助更多有需要的人。

義工黃太說：”很開心，因為做義工，健康一點，幫到人就很好，我一星期來做4次，早上6時半來，做到8時半。”

用餐的市民當中，亦不乏華裔市民的身影，為了歡迎他們，有職員亦專門學了幾句中文。

過了週二後，Glide教堂仍會每天派免費餐，一年派足364天，只有在元旦日休息，教會表示，希望有更多義工來到這裡幫忙。

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