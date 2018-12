舊金山Glide教堂送免費聖誕餐 為近兩千人送暖（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

繼平安夜送贈牛扒餐後,舊金山Glide教堂週二亦免費派發聖誕大餐,在節日期間,為約兩千人送暖。

沒有貴重禮物,亦沒有華麗聖誕布置,但來到Glide教堂的市民,總是覺得心滿意足,因為他們每人都有一份熱騰騰的聖誕大餐。

Glide教堂表示,週二有約150名義工負責切火腿,分配食物及清潔等,大約準備了2,300份聖誕大餐,歡迎長者、無家可歸者及有需要的人。

有職員表示,可能有人抗拒與無家可歸者接觸,但在教堂這裡所有人都是一家人。

Glide教堂職員張女士說:”很有意義,子女(無家者)回來跟我們團聚,他們都需要有一個很好吃的餐,我們這裡好像一個家庭,讓他們回來跟我們團聚。”

做義工亦不限於年輕人,有華裔長者,希望在自己仍有能力時,幫助更多有需要的人。

義工黃太說:”很開心,因為做義工,健康一點,幫到人就很好,我一星期來做4次,早上6時半來,做到8時半。”

用餐的市民當中,亦不乏華裔市民的身影,為了歡迎他們,有職員亦專門學了幾句中文。

過了週二後,Glide教堂仍會每天派免費餐,一年派足364天,只有在元旦日休息,教會表示,希望有更多義工來到這裡幫忙。

