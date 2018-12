舊金山接連發生利刀傷人案一死一傷 疑犯落網

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山週一傍晚有人在Market區中部被刺死,警方週二凌晨調查另一宗傷人案時,拘捕一名男疑犯,警方懷疑這名男子與週一晚的兇殺案有關。

兇案現場是Jessie巷近6街的位置,警方週一晚約6時接報指,有人倒臥在街上,救護員趕到現場後,為傷者急救,不過她最後傷重死亡。

死者是一名70歲的白人女子,有目擊者透露,事發時,她的頸部被割傷。

距離兇案兩個街口的3街,週二凌晨又發生傷人案,一名46歲女子被刺傷,有生命危險。

警方在現場拘捕27歲的男疑犯Michael Jacobs,警方指,由於兩宗案件的地點很接近,不排除兩宗案件有關連。

有案件資料的人士,請致電:(415) 575-4444與警方聯絡。

