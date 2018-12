【KTSF】

再有一列加州鐵路(Caltrain)火車在行駛時撞死人,事件導致週二列車服務出現延誤。

Caltrain當局指,週二下午12點45分左右,一列向南行駛的Caltrain火車,途經南灣Santa Clara市Scott大道附近時,在路軌上撞死一人。

當時火車上載有35名乘客,均無受傷。

事件導致部分火車班次一度延誤,這是Caltrain今年第13宗致命事故。

