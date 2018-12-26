聖誕節凌晨聖荷西發生警員開槍打死人事件（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

在週二聖誕節凌晨，南灣聖荷西市發生一起涉及警方的開槍打死人事件。

槍擊案發生在凌晨2點25分，地點是聖荷西Leigh街夾Fruitdale街。

有目擊者表示，一輛車撞到巡邏車，接著就發出槍響，警方涉嫌開槍打死一人，另外一人送醫後沒有生命危險。

警方尚未公布死者名字及警方開槍的原因，案發現場是住宅區，有一所小學及整排的公寓。

一名不願上鏡頭的女士說，當時她在半夢半醒之間聽到槍聲而驚醒。

附近的鄰居告表示，其實這裡的治安並不太好，在我背後有一座小公園，有小孩就說，發生這件事之後，他們不敢獨自去公園玩了，也有鄰居說，對案件一點也不驚訝，因為這個地方治安欠佳，上週警方鎮暴警察才突襲這棟公寓。

這已經是聖荷西今年發生第6起警察涉嫌開槍打死人事件，上個月在Barrow街發生警民十小時僵持事件，在今年1月9日，一名手拿斧頭企圖自殺的亞裔，最後被警方射殺身亡。

聖荷西警方表示，死者是一名女性司機，當時警方準備截停一輛通報失竊的汽車，該名女子並未配合，警方於是展開追逐。

最終該輛車失控撞上一個鐵鍊圍牆，該名女子設法要脫困，竟朝警方方向駛去，並衝撞隔在女子和警方之間的一輛巡邏車。

4名警員於是向嫌犯開槍，車內的女司機和車上的一名女乘客中槍，女司機當場死亡，女乘客則送醫後已無大礙，出院後隨即被捕。

事件中警察沒有受傷，死者身分有待法醫辦公室公布。

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