聖誕節凌晨聖荷西發生警員開槍打死人事件（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

在週二聖誕節凌晨,南灣聖荷西市發生一起涉及警方的開槍打死人事件。

槍擊案發生在凌晨2點25分,地點是聖荷西Leigh街夾Fruitdale街。

有目擊者表示,一輛車撞到巡邏車,接著就發出槍響,警方涉嫌開槍打死一人,另外一人送醫後沒有生命危險。

警方尚未公布死者名字及警方開槍的原因,案發現場是住宅區,有一所小學及整排的公寓。

一名不願上鏡頭的女士說,當時她在半夢半醒之間聽到槍聲而驚醒。

附近的鄰居告表示,其實這裡的治安並不太好,在我背後有一座小公園,有小孩就說,發生這件事之後,他們不敢獨自去公園玩了,也有鄰居說,對案件一點也不驚訝,因為這個地方治安欠佳,上週警方鎮暴警察才突襲這棟公寓。

這已經是聖荷西今年發生第6起警察涉嫌開槍打死人事件,上個月在Barrow街發生警民十小時僵持事件,在今年1月9日,一名手拿斧頭企圖自殺的亞裔,最後被警方射殺身亡。

聖荷西警方表示,死者是一名女性司機,當時警方準備截停一輛通報失竊的汽車,該名女子並未配合,警方於是展開追逐。

最終該輛車失控撞上一個鐵鍊圍牆,該名女子設法要脫困,竟朝警方方向駛去,並衝撞隔在女子和警方之間的一輛巡邏車。

4名警員於是向嫌犯開槍,車內的女司機和車上的一名女乘客中槍,女司機當場死亡,女乘客則送醫後已無大礙,出院後隨即被捕。

事件中警察沒有受傷,死者身分有待法醫辦公室公布。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。